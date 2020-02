tendência: coletes no masculino

Os coletes estão de volta ao mundo da moda e nesta estação fazem parte de uma das peças mais usadas pelos homens no street style. Tons sóbrios ou mais garridos, todos estes servem para dar destaque aos looks mais casuais e ainda trazer irreverência aos looks mais formais. Aposte nesta tendência e comece a utilizar os coletes como peças essenciais no seu look.