Neste novo lançamento da coleção Traguardo, a Maserati combina prateado e preto com detalhes em amarelo, num cronógrafo tão desportivo quanto sofisticado e elegante.

Os detalhes em amarelo e o mostrador com padrão de fibra de carbono, conjugado com a funcionalidade cronógrafo e o taquímetro, remetem-nos para os modelos desportivos e verdadeiramente únicos da marca italiana de automóveis. O resultado desta reinterpretação é mais uma criação com pinta automotora para usar no pulso.

Este modelo tem uma caixa em aço inoxidável robusta com os seus 45 milímetros de diâmetro. Equipado com movimento de quartzo e 10 bars de resistência à água, este relógio é ideal para enfrentar novas aventuras todos os dias.

Um acessório funcional com claras referências ao mundo automobilístico, cheio de carácter, luxo e sofisticação como um Maserati.