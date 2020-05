O dicionário dos sapatos masculinos

Derby ou Blucher

Originalmente chamado Blucher, devido ao general Gebhard Blücher, este tipo de sapatos conferem um maior conforto e um menos cansaço dos pés e pernas.

Monk Strap

Este tipo de sapato deriva do calçado usado pelos monges no século XV, e por isso o nome Monk (monge). Caracteriza-se pela fivela que tem no peito do pé, usada para substituir os atacadores. Em termos de formalidade fica depois do Oxford e do Derby, nuca superando o primeiro. As variações mais comuns são o Single Monk Strap com apenas uma fivela ou o Double Monk Strap, que tal como o nome indica possui duas fivelas.

Loafers

Os Loafers fazem parte de uma categoria maior de sapatos chamada de “Slip on-shoes” em que, se traduz como sapatos deslizantes. São assim designados pela facilidade em calçar, pois só precisa de deslizar o pé, e também pelo conforto que transmitem. Aliás, o Loafer é uma versão mais sofisticada deste modelo de sapatos popularizado na década de 50 do século XX, onde eram conhecidos como sapatos de vela, por serem usados em atividades de lazer relacionadas com a água.

O Loafer é um sapato fechado sem atacadores nem fivela, que se distingue por ter uma faixa de couro com um desenho ou adorno na parte superior do peito pé, Subdividem-se entre um leque de sapatos mais informais, onde entram os Mocassins, os Top Sider ou Dockside (com sola de borracha) e uma um pouco mais detalhada da qual fazem parte os Penny Loafers, o Loafer Clássico e o Tassel Loafer, que pedem um estilo mais descontraídos apesar de, dependo do modelo, também pode ser usado em situações mais formais.

Botas

Existem três modelos essenciais, as botas clássicas, as botas Chelsea, com o elástico na lateral do sapato e as Chukka, um modelo mais simples com apenas dois ou três furos em cada aba para atacadores. Este tipo de calçado funciona na perfeição com calças de ganga ou de outras cores.

Dentro desta categoria destacam-se ainda as botas de biqueira de aço, as descontraídas botas do fim de semana dos híbridos entre ténis e bota e também as de estilo militar.

Brogue ou “Wingtip”

Habitualmente considerado como mais um modelo de sapatos, o Brogue é um detalhe decorativo de furos feitos na biqueira que contribui fortemente para a distinção entre os vários modelos de sapatos dentro de cada uma das grandes categorias. Os sapatos podem ter diversos modelos como por exemplo “Semi/Half Brogues Oxfords”, com a biqueira decorada no centro até às extremidades do sapato ou “Quarter Brogue Derbies”, em que a perfuração é quase não existente, fazendo apenas uma linha que delimita a biqueira.

Existem também os confortáveis como os ténis, sandálias, chinelos, assim como as alpargatas que por terem nomes que nos são muito mais familiares não foram acima referidos, mas que não deixam de ser essenciais para qualquer homem.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.