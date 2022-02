Todos nós gostamos de estar sempre no nosso melhor e foi a pensar nisso que o site Reddit lançou um quiz para as mulheres dizerem quais os maiores erros de estilo cometidos pelos homens.

Trazemos aqui os cinco mais votados como piores para que possa rever os seus conceitos de moda e estilo, e estar sempre trendy.

Meias com sandálias

Este típico flagelo do verão escandinavo não tem lugar em homens com verdadeiro estilo. Mas há outras formas de usar meias brancas e fazê-lo com pinta.

T-shirts dentro de calças de ganga

Há peças como camisas e alguns polos que podem e devem ser usados para dentro das calças, mas segundo este quiz o uso de t-shirts para dentro de calças de ganga não agrada à maioria das mulheres.

Calças caqui com pinças

Hoje em dia há uma renovação deste look através das calças chino. Invista nesse modelo e continue elegante, mas atual.

Roupas fora do tamanho

Sejam elas apertadas ou demasiado largas... não as use se quiser agradar à maioria do público feminino.

Camisas com estampado gráficos

Deixe de lado camisas com chamas ou grafismos muito agressivos.