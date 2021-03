Contrariamente à maior parte das mulheres, os homens não têm grandes problemas em assumir os seus cabelos brancos.

Embora possa parecer que para ter um cabelo grisalho bonito é necessário perder muito tempo com ele, a verdade é que precisa apenas de manter algumas rotinas e nada mais.

Descubra agora o que deve fazer para manter o seu cabelo impecável.

Não descure a lavagem

Para limpar os cabelos brancos é recomendado o uso de champô roxo. Esta tonalidade é própria para não deixar que o cabelo fique com um tom amarelado. A ideia é não usar todos os dias, mas dia sim dia não. Alternando-o com um champô sem cor, isto vai fazer com que não manche o seu cabelo de roxo.

Aposte na hidratação

O facto de as células de pigmentação morrerem faz com que o cabelo acabe por ficar mais ressequido sendo muito importante que não se esqueça de o hidratar. Opte por um bom hidratante e tente colocá-lo sempre nas pontas, para que não fique com o cabelo oleoso.

Escolha num bom corte

O corte é muito importante e é fundamental que escolha um que favoreça o seu rosto. Os cortes mais curtos funcionam na perfeição com barbas maiores ou até mesmo sem elas. Se no entanto quiser manter um comprimento maior, certifique-se que o mantém sempre aparado.