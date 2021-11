A marca portuguesa Atlanta Mocassin apresenta várias sugestões de como usar os seus Derbies, um modelo de homem que se adapta facilmente a qualquer ocasião.

Com opções em Camel, Dark Brown e Black, estes sapatos em pele de qualidade superior são uma aposta clássica e intemporal, extremamente confortável e versátil.

Para um passeio de fim de semana

créditos: Atlanta Mocassin

As opções em Suede Leather são perfeitas para um look mais casual. Combinados com uns jeans, uma camisa e um bomber jacket, estes sapatos são o complemento indispensável para um look confortável e descontraído, mas sempre com estilo, para os passeios de fim de semana com a família ou amigos.

No escritório

créditos: Atlanta Mocassin

Práticos e leves, estes sapatos são ideais para dias longos no escritório. Em pele pull up e com uma sola leve, em contraste com os típicos Derby, são perfeitos para combinar com qualquer look para o trabalho, seja ele mais ou menos formal.

Para a Party Season

créditos: Atlanta Mocassin

Com um toque mais clássico, mas sempre atual, este modelo promete dar um up a qualquer look mais festivo. Seja para uma festa de Natal, de Reveillon ou até um casamento, os Derby em pull up leather são perfeitos para conjugar com um elegante fato clássico ou smoking.

Todos os modelos são fabricados em Portugal e podem ser encontrados online.