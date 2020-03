“A moda tem de abraçar grandes mudanças no mundo. Temos de encorajar a tolerância e a igualdade”, revelou Pierpaolo Piccioli à revista Vogue sobre o desfile da marca Valentino que, esta temporada, contou com a participação de modelos curvilíneas, transgénero e homens. Clique na galeria e veja as propostas outono/inverno 2020 da marca italiana.

