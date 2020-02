As laçadas pautaram o desfile da Saint Laurent, "com [Anthony] Vaccarello a trabalhar a paleta clássica da YSL - do fúcsia ao roxo passando pelo esmeralda e rosa - e a mostrar o seu cunho com o latex extremo e nada convencional", refere a revista Vogue sobre o desfile. Clique na galeria e veja as propostas da maison francesa.

