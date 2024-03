Ana Duarte trouxe "AW24 In Process…" para a passerelle da ModaLisboa. Nesta coleção, a estilista reflete sobre o processo criativo e aposta nos tons neutros. Fiel ao seu "lifestyle cool", a fundadora e designer de DuarteHajime colocou os Pepperoni Passion a cantar na passerelle do certame. Veja as imagens do desfile.

