Durante gerações, os humanos contaram histórias e lendas sobre criaturas encontradas em todo o mundo. Com base na mitologia do Leste Asiático, a marca desvenda os mistérios por detrás dos quatro guardiões/bestas auspiciosas, que fascinaram culturas em todo o mundo durante séculos.

Do majestoso Dragão Azul (Seiryu), a Este, ao feroz Tigre Branco (Byakko) a Oeste, da enigmática Tartaruga Negra (Genbu) do Norte, à mítica Ave Vermelha do Sul (Suzaku), cada um dos Quatro Emblemas Celestiais ocupam um lugar único no folclore e no simbolismo. Estes correspondem às estações, aos elementos e, sobretudo, ao equilíbrio da humanidade.

Seguindo as cores destes guardiões, e entre algodões, linhos e três diferentes estampados exclusivos, DuarteHajime leva estes guardiões para as ruas urbanas.