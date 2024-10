Nascida no tempo de outra, a herança embebida nas palavras que nos nomeiam torna-se tangível. O ADN familiar forjado pela vivência coletiva que partilha o último nome é o ponto de partida. Mas a rebeldia do moderno que quebra com as tradições de sempre se impõe, grafitando um futuro seu. Lado a lado, novos e velhos coexistem, num possível autorretrato de uma pessoa plural, vivendo ao longo dos tempos.