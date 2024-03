A coleção "On the Rocks" de Ricardo Andrez para a temporada outono/inverno 2024/25 reafirma o seu compromisso de criar de forma mais sustentável. É por isso que 90% dos materiais utilizados nesta coleção são deadstock. Segundo a página de Instagram da ModaLisboa, On The Rocks conceptualiza uma nova forma de romantismo: remade, utilitário e frágil. Veja a coleção na fotogaleria.

