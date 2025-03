Oeste ou Oriente? "Far From The West" não se prende a geografias — desafia-as. A nova coleção de Ricardo Andrez não traça limites, mas sim desfaz barreiras, fundindo referências e desafiando convenções.

De acordo com o designer, a fusão entre Oriente e Ocidente surge de forma intuitiva, marcada pela descoberta do jacquard oriental, não esquecendo a linguagem street wave que define a marca. “Apaixonei-me por aquele tecido e pensei: ‘Vamos explorar isto e fazer um balanço com os materiais que já trabalho, como o denim’”, explica Ricardo Andrez. O resultado? Uma coleção que equilibra tradição e inovação, num jogo inesperado de contrastes.

A fluidez das inspirações orientais encontra-se com a estrutura ocidental, criando um efeito de poder dinâmico. Andrez estudou quimonos vintage, reinterpretando a manga quimono de forma mais fina e integrada numa estética mais ocidental. “O denim é uma coisa mais raw, mais estruturada. Quis equilibrar isso com algo mais delicado.”

A escolha dos materiais reforça essa dualidade. Pelo sintético, veludo, seda, jacquard de cetim oriental e denims orgânicos convivem numa harmonia aparentemente contrastante, mas coesa. Acessórios, como palas com véus, adicionam um toque de mistério e remetem para elementos de proteção encontrados na cultura oriental. “No Oriente, há essa ideia de esconder, das sombrinhas como forma de proteção. Trouxemos esse conceito para a coleção, até numa versão em pelo.”

Embora a silhueta oversize e os folhos já façam parte do ADN da marca, a reinterpretação da manga quimono adiciona uma nova camada ao discurso visual da coleção. No final, o foco não está no passado, mas sim no futuro. “Quando desenhamos uma coleção, estamos sempre a pensar no que vem a seguir. Agora, quero fotografá-la, reunir material, bater portas e tentar vendê-la onde nos receberem.”

Para onde vamos? Com Ricardo Andrez, o caminho é sempre para a frente, sem fronteiras.