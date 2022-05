A Zara apresenta uma nova coleção disruptiva, uma colaboração com o designer Rhuigi Villaseñor. RHU – o acrónimo para Redesigning Human Uniform (Redesenhar o Uniforme Humano) – arrisca fora dos códigos convencionais de roupa para homem, oferecendo liberdade total de expressão através do estilo. Esta ousada iniciativa criativa também torna os seus utilizadores mais aptos para transcenderem as noções tradicionais de “sportswear”, “luxo” e “streetwear”.

Villaseñor, o fundador sediado em Los Angeles do consórcio de design Rhude, explicou que o conceito que deu origem a RHU surgiu naturalmente desde o início da colaboração com a Zara. Ambas as marcas decidiram adotar uma nova abordagem. “Sempre senti uma grande afinidade para criar produtos bem confecionados que não são definidos pelo preço”. A criação da nova marca RHU e a parceria com a Zara – cuja missão principal é a criação de produtos bem confecionados que aliam qualidade e valor – deram lugar à plataforma que permitiu materializar a visão de Villaseñor.

Villaseñor criou a RHU como uma nova marca de sportswear destinada à nova geração. Ao invés da abordagem da viragem de século que enfatiza o desempenho como o principal benefício da roupa desportiva, ele regressa às origens da Ivy League – o principal código de vestuário americano – quando a roupa desportiva era um sinónimo de lazer, refletindo o seu papel fundamental na saúde, sociedade e criação artística.

O resultado é uma coleção que recusa terminantemente ficar vinculada a categorias para definir looks e que combina o denim e as calças utilitárias, ou incentiva a fusão de t-shirts com slogans e RHU da velha guarda – casacos varsity com insígnias. As leggings são usadas por baixo de calções desportivos e estilizadas com jaquetas em nylon técnico e as camisas com ilustrações abstratas fazem par com calças de treino wide-leg em algodão. A fronteira entre formal e informal é totalmente eliminada. A coleção apresenta 57 peças RHU prontas a usar, seis estilos de calçado RHU e seis malas RHU.

“O sucessor do athleisure vai ser um estilo que decompõe e combina todos os géneros existentes para dar forma a um indivíduo mais eclético” explica Villaseñor. “Esta coleção RHU expressa o meu entendimento desta tendência – sportswear democrático e open-source. Redesigning Human Uniform reflete uma evolução em direção a uma expressão do sportswear mais inclusiva, inspirada pelo espírito e acessível a todas as pessoas.

A coleção fica disponível hoje nas lojas portuguesas e online. Veja algumas das peças na galeria abaixo.