A Vogue México apresenta a primeira edição do " Espacio Vogue", uma nova iniciativa que pretende oferecer uma experiência de luxo aos amantes da moda, com a seleção mais exclusiva de marcas mexicanas e latino-americanas.

A Espacio Vogue foi concebida sob o conceito de "Pop Up", uma loja efémera onde é possível fazer compras com marcação prévia para garantir a segurança de todos.

O principal objetivo do projeto é promover o talento na região e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência de compra exclusiva adaptada aos requisitos e elevados padrões do novo normal.

A Espacio Vogue pretende ser o suporte e a ferramenta para ligar o consumidor com as marcas de moda, beleza e acessórios para reavivar a economia do setor. Esta primeira edição acontecerá de 1 a 5 de dezembro de 2020.

Contará também com a modalidade “ Personal Shopper”, através da qual a compra chegará diretamente ao conforto da casa do cliente. A equipa da Vogue irá ajudar na escolha de roupas e acessórios, tudo sem a necessidade de estar presente fisicamente.

O local escolhido foi o 21º andar do hotel W Mexico City, localizado no coração de Polanco, uma das áreas mais exclusivas da cidade e que possui as certificações "Safe Travels" e "Tímbre de Seguridad Turística" da Cidade do México, que garante segurança no atendimento e normas sanitárias.