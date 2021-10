A Vintage For a Cause acaba de apresentar a coleção Essentials 1.0, a sua primeira coleção permanente, com uma campanha que junta personalidades portuguesas que se têm distinguido em várias áreas da sustentabilidade, desde a redução do desperdício até à sensibilização ambiental, passando pela diversidade e igualdade social.

Uma ação de co-criação que pretende celebrar a importância da colaboração para uma transformação coletiva e revolucionária.

Tendo como ponto de partida definir o que é essencial, cada ativista foi desafiado a participar através de uma frase statement dando a sua visão sobre o conceito.

As frases integram a campanha e estão bordadas em algumas das peças desta nova coleção:

“É essencial viver em essência” - Isabel Silva (@iamisabelsilva)

(Frase bordada no Essence top em cobre)

Isabel Silva é apresentadora de televisão, comunicadora e criadora de conteúdos digitais.

“É essencial lutar pela igualdade” - Tiago Matos (@tiago.greentribe)

(Frase bordada na Eternal Sweat em castanheiro)

Tiago Matos, criador da plataforma @tiago.greentribe, é um ativista pela justiça climática e criador de conteúdos sobre sustentabilidade e impacto social.

“É essencial viver e deixar viver” - Mafalda Luís de Castro (@_mafa_)

(Frase bordada no Essence top em cinza)

Mafalda Luís de Castro é atriz, defensora de causas ligadas à igualdade e diversidade.

“É essencial tomar partido” - Joana Guerra Tadeu (@joanaguerratadeu)

(Frase bordada na Eternal Sweat cinza)

Joana Guerra Tadeu é a ambientalista imperfeita, ativista pela justiça social e climática, com várias plataformas digitais.

“É essencial amar e cuidar” - Eunice Maia (@mariagranel.lx)

(Frase bordada na Community Sweat em algodão orgânico branco)

Eunice Maia é a co-fundadora da 1ª zero waste store em Portugal, autora do livro "Desafio Zero", encara a redução do desperdício como uma missão de vida.

“É essencial começar do zero” - Catarina Barreiros (@catarinafpb)

(Frase bordada na Community Sweat em algodão orgânico tingido naturalmente com castanheiro)

Catarina Barreiros, responsável pelo projeto Do Zero, tem feito um percurso digital focado na sustentabilidade enquanto criadora de conteúdos, apoiando a sua comunidade a uma vida mais consciente.

"É essencial acreditar, agir e evoluir" - André Maciel (@andmaciiel)

André Maciel, responsável pelo projeto Hortas.lx, incentiva diariamente empresas e privados a criarem a sua própria horta urbana.

A nova coleção é constituída por 10 peças, algumas corte oversized e outras gender fluid. Uma coleção permanente, que reutiliza materiais certificados da Tintex e que procurou trazer o que é essencial, reforçando o propósito da marca.

"É essencial produzir menos e valorizar mais: recursos naturais, todas as formas de trabalho e o impacto de cada escolha. É essencial comprar menos, escolher melhor. Produzir menos, acrescentar valor" - Helena Silva, fundadora da VFC.

Esta e outras peças da coleção serão feitas por encomenda e podem ser adquiridas no site vintageforacause.pt.