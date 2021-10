A Hoss Intropia apresenta uma nova campanha depois do regresso da marca na passada primavera.

Para celebrar a chegada do outono, a marca aposta num conceito simples, mas essencial: “Tão autêntica, tão tu”, numa homenagem às mulheres que acreditam em si mesmas e apostam nos seus sonhos.

Laura Ponte, Alba Galocha e Alejandra Onieva são as estrelas da coleção outono-inverno ́21 onde uma casa de família no campo testemunha a cumplicidade e as caminhadas interiores destas três mulheres. Elas, embora diferentes, refletem a essência da marca em tudo o que fazem: autenticidade, naturalidade e feminilidade.

“Tão autêntica, tão tu” é o nome da nova campanha com que a Hoss Intropia quer incentivar todas as mulheres a seguir os seus instintos, as suas paixões e porque não os seus sonhos? Em poucas palavras: serem fiéis a si mesmas.

Tão simples e ao mesmo tempo tão difícil. Um conceito que segue em linha com a primeira campanha lançada pela marca na primavera após o seu regresso. E, desta vez, também não o faz sozinha, porque a Hoss Intropia não representa uma única mulher, mas sim uma multidão delas.

Laura Ponte, Alba Galocha e Alejandra Onieva são as novas embaixadoras da coleção outono-inverno 2021.Três mulheres com diferentes vidas, experiências e estilos, mas que personificam da melhor maneira a essência e os valores desta marca de inspiração mediterrânea. A sua autenticidade, naturalidade e feminilidade são algumas das qualidades que partilham em comum com a Hoss Intropia.

Alba, por sua vez, pertence à classe de mentes inquietas que não podem optar apenas por uma atividade artística, razão pela qual trabalha como modelo, atriz e escritora. Enquanto Alejandra é um dos rostos da nova geração de atrizes espanholas e uma das protagonistas da série de sucesso "Alto Mar".

A nova campanha com a Hoss Intropia leva-nos a conhecer a viagem interior de Laura, Alba e Alejandra, convidando as HossLovers a seguir a sua própria essência e a serem sempre verdadeiras consigo próprias.

A viagem interior das 3 protagonistas

Todos elas tiveram a coragem de mudar o seu rumo de vida e de se deixarem levar pelo seu eu autêntico. Deixar as passarelas para: se tornar designer de jóias, ter mais tempo livre para alguns dos seus hobbies favoritos, como desenhar ou pintar vasos, ou mudar radicalmente de profissão para seguir a sua vocação.

Esta cumplicidade, fruto de sentirem que partilham o mesmo momento vital, é um dos segredos desta campanha tão íntima e especial. Um shooting que expressa na perfeição uma espadinha de fim de semana de amigas, numa casa de campo onde se pode passear, estar junto à lareira, jogar jogos de tabuleiro ou simplesmente relaxar no sofá a conversar.

As outras mulheres da coleção

Teodora, Beatriz, Cassandra, Greta, Olimpia e Federica - esta última exclusivamente online - são as seis coleções da marca para a temporada outono-inverno. Um regresso às origens que se demonstra com tecidos de qualidade, bordados e estampagens pintadas à mão, malhas suaves e cores naturais como verdes e laranjas.

Fazem parte desta coleção peças confortáveis e informais como macacões, total looks em algodão 100% orgânico, jeans sustentáveis com Responsible Wash e também propostas mais especiais e formais como vestidos, saias, capas e casacos.

Manifesto

Reencontrar-se consigo mesma e dizer “olá” ao seu eu de sempre.

Acontece quando regressamos “àquele” lugar, mesmo que só o tenhamos visitado na nossa imaginação ou apontado na lista de desejos.

Não precisa ser o lugar dos nossos sonhos, pode ser o das nossas raízes.

Acontece quando voltamos a pintar novamente. Lenços, papéis, toalhas de mesa ou porcelana. Mais uma vez, usamos as mãos e não nos deixamos intimidar pelo pulso. Como quando eramos crianças, mas agora com o Instagram à mão para eternizar.

Acontece quando voltamos a ler novamente. Sem 'scroll'. Viramos as páginas enquanto nos deliciamos com o cheiro novo a papel e dobramos o canto da folha para recordar aquela frase que vamos um dia, talvez tatuar.

Acontece quando nos concentramos, quando meditamos e nos reencontramos. Quanto tempo ficamos sem alcançar o nosso 'eu' interior? Temos que repetir mais vezes.

Também acontece quando encontramos amigas com quem existe uma ligação especial. Onde existe sempre uma 'exaltação de amizade'.Aquelas amigas com quem somos autênticas, aquelas amigas como cantava Whitney Houston, 'I'm every woman'.

Acontece quando nos reconhecemos, nos olhamos e nos encontramos. Somos as mesmas.