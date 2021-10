A sensação de conforto, segurança, proteção permanece nos nossos desejos e expectativas e é com isso em mente que a Lemon Jelly criou, para esta coleção AW21, uma seleção de calçado para viver e desfrutar, pronta para todos os elementos e momentos que o dia proporciona.

Seja para nos deslocarmos do trabalho ao comboio ou para procurar lugares remotos ao ar livre num fim de semana de escape, a única coisa com que não precisamos de nos preocupar é com o que levamos nos pés.

Novas formas e designs elegantes mantêm e resistem aos estilos que gostamos de defender. Em diferentes composições e cores criativas, vários looks podem ser compostos para diversos fins e situações.

Opções mais leves, com solas em EVA, proporcionam mais mobilidade e flexibilidade alterando a forma como os produtos da marca são usados, impulsionando opções dinâmicas e ajustáveis.

Numa gama de tons escuros profundos mas discretos, do clássico azul marinho, ao verde militar, um requintado bordeaux e o novo tom terra Canyon, todas as cores são complementadas por uma paleta de tonalidades bege - os pigmentos são definidos para dar a esta coleção os tons envolventes de inverno em looks versáteis.

Continuando a jornada sustentável, soluções novas e inovadoras são exploradas e mais composições são introduzidas. A coleção inteira conta com um novo forro interno reciclado feito de 94% de poliéster reciclado e todos os modelos de composição de cor preta ou com solas TR pretas incorporam 50% de material reciclado na sua produção.

Passo a passo são feitas atualizações impactantes na coleção e todas as ações contam numa constante busca e desafio por um menor impacto no nosso planeta.

A Lemon Jelly é oficialmente uma marca portuguesa Vegan, aprovada pela PETA, e os seus modelos são produzidos com 100% de energia renovável e ainda são recicláveis.

Para além disto, tem uma coleção produzida exclusivamente a partir de desperdícios da produção, tornando a marca a cada dia mais sustentável.