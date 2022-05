Depois de algumas críticas e reparos ao penteado que levou à última gala do 'Big Brother - Desafio Final', Marta Gil partilhou nas Instagram Stories um vídeo no qual revela o 'segredo' do mesmo.

A comentadora tinha respondido a uma seguidora, garantindo que a franja não era postiça e nas imagens publicadas esta segunda-feira mostrou que se tratou de um apanhado que criou esse efeito.

Veja em baixo.

