As novas parcerias - The VS Collective e The Victoria's Secret Global Fund for Women's Cancer - têm como objetivo impactar positivamente a vida das mulheres.

“Com a The VS Collective, estamos a criar uma plataforma que irá construir relacionamentos novos e mais profundos com todas as mulheres. Através de uma série de colaborações, parcerias de negócios e iniciativas relacionadas a causas, estamos a trazer novas dimensões à nossa experiência enquanto marca. Com a energia, criatividade e perspetivas de novos parceiros, podemos transformar a forma como nos conectamos e aparecemos perante as mulheres ", disse Martha Pease, diretora de marketing da Victoria's Secret.

O VS Collective é um grupo cada vez maior de mulheres talentosas que partilham uma paixão comum para impulsionar mudanças positivas. Estes parceiros, com as suas origens, interesses e paixões únicos, influenciarão e moldarão o futuro da maior e mais conhecida marca feminina do mundo.

Através de relações sociais, culturais e comerciais, o The VS Collective trabalhará para criar novos programas, coleções de produtos revolucionários, conteúdo atraente e inspirador e reunir apoio para causas vitais para as mulheres.

Para já, fazem parte deste coletivo:

Adut Akech - Refugiada, Defensora do Bem-Estar Mental e Modelo

Amanda de Cadenet - Jornalista, fotógrafa, fundadora do GirlGaze e defensora da igualdade

Priyanka Chopra Jonas - Atriz, Produtora, Empreendedora

Eileen Gu - Campeã mundial de esqui livre, defensora dos desportos juvenis e femininos, modelo

Megan Rapinoe - LGBTQIA + ativista, Pay Equity Crusader, jogadora de futebol profissional

Paloma Elsesser - Defensora do corpo, criadora da comunidade, modelo

Valentina Sampaio - LGBTQIA + Ativista, Atriz, Modelo

Entre as primeiras iniciativas, os membros fundadores do The VS Collective partilharão as suas histórias num podcast. Cada episódio mostrará as experiências e perspectivas marcantes de um membro do The VS Collective, bem como revelará mais detalhes da sua parceria com a marca.

Fundo Victoria's Secret Global para combater o cancro no feminino

Esta iniciativa pioneira financiará projetos de pesquisa inovadores voltados para o progresso de tratamentos e curas para cancros femininos e investirá na próxima geração de mulheres cientistas que representam a população diversificada que atendem.

A marca irá conceder 5 milhões de dólares anuais para examinar e abordar as desigualdades raciais e de género e desbloquear inovações que melhoram os resultados do cancro para todas as mulheres. As bolsas anuais serão concedidas a cientistas individuais ou equipas de pesquisa que estão a colaborar entre instituições.

Como parte do seu compromisso contínuo de combater o cancro no feminino, Victoria's Secret uniu forças com a designer líder e campeã da Consciencialização do Cancro da Mama, Stella McCartney, durante o Mês de Consciencialização do Cancro da Mama em outubro. Ela trará a sua experiência, perspetiva, energia e voz para a missão com o objetivo de educar e apoiar.