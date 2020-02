Uma profusão de cor e vestidos refinados de "exuberância disciplinada" foram o foco do desfile de Carolina Herrera, que apostou em Wes Gordon como estilista há dois anos, após a reforma da famosa criadora venezuelo-americana.

Tecidos luxuosos, corte impecável e linhas simples criaram um drama policromático em vermelho e fúcsia, amarelo (muitas vezes combinado com preto) e azul elétrico, somado aos tradicionais branco e preto usados pela marca.

"Nesta época a minha missão e obsessão tem sido trazer para a marca a maior cor possível. Amo a cor, adoro as combinações de cores diferentes", disse Gordon em entrevista à AFP após o desfile.

Em tempos "de incerteza (...) faço com que a minha vida e as coisas sobre as quais tenho impacto sejam as mais coloridas possíveis", disse o estilista.

