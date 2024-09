O branco e o preto foram as cores de destaque da coleção primavera 2025 da Carolina Herrera que surgiram em padrões florais e de bolinhas conjugados entre si. O vermelho, rosa, azul e amarelo adicionaram um toque de cor às propostas do diretor criativo Wes Gordon para próxima temporada, tendo-se destacado no cabelo das modelos um acessório muito especial: uma mola com uma rosa amarela. Clique na galeria e veja as propostas Spring 2025 da Carolina Herrera.