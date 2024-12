Acaba de chegar ao n.º 70 da Rua das Carmelitas, no Porto, a conhecida insígnia espanhola Carolina Herrera, que vai ocupar uma área de 470m2 e um total de cinco pisos.

"A nova loja da Carolina Herrera em Portugal está situada numa das zonas de excelência do comércio de rua do Porto, vindo assim reforçar o posicionamento que a cidade estabeleceu junto de grandes marcas e empresas internacionais, nomeadamente do segmento premium e de luxo, que reconhecem no Porto uma cidade vibrante e trendsetter, que está cada vez mais na moda", comenta Carlos Récio, Retail Senior Director da CBRE, consultora na prestação de serviços imobiliários, que atuou em representação do novo inquilino, o grupo Sociedad Textil Lonia, que também é proprietário da marca Purificación Garcia.

Com a abertura da loja da Carolina Herrera , o Porto vem reforçar a sua oferta premium de moda, estando já fixadas na envolvente outras marcas do mesmo segmento, como a American Vintage, Max Mara, Marques Soares e Brownie. Sem esquecer que no Passeio dos Clérigos encontramos também a Hugo Boss, Liu Jo, Pinko, Lacoste e Max & Co.

"O comércio de rua na baixa do Porto encontra-se numa fase muito dinâmica, com uma enorme procura que só não se tem concretizado em mais aberturas pela falta de lojas disponíveis nesta zona", acrescenta o responsável. "Outro indicador desta elevada dinâmica é que a renda prime no comércio de rua no Porto já atinge 85€/m², o que reflete um aumento significativo nos últimos anos", finaliza.