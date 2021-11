Este dezembro, a Vans une-se à inovadora rapper Tierra Whack para uma coleção única e criativa de calçado e vestuário criada por Tierra Whack em colaboração com a sua stylist de longa data, Shirley Kurata. A visão criativa de Tierra Whack ganha vida no calçado e vestuário da Vans.

A coleção Vans x Tierra Whack combina uma visão radical do estilo dos anos 80 com elementos chave tradicionais da marca Vans, para uma expressão verdadeiramente única de design fora do comum.

Adaptando a abordagem irreverente da rapper à música e à moda, a Vans x Tierra Whack é uma mistura de cores, formas, padrões e frases que exploram a criatividade de forma ilimitada. Essa liberdade faz com que Whack e a sua stylist, Shirley Kurata, tragam para a coleção um sentido inspirador de diversão, tornando cada modelo singularmente "Louco".

Através de histórias partilhadas e uma riqueza de referências conflituosas, Whack e Kurata criam a coleção com uma energia positiva proveniente da autoexpressão.

"Foi uma experiência incrível poder transpor o que faço com a música e aplicá-la à moda", refere Whack. "Fazer música é sinónimo de colaboração e foi ótimo trabalhar com a Shirley e com a Vans, para dar às pessoas uma coleção na qual possam sentir-se livres."

Os Vans x Tierra Whack Old Skool e os Style 36 lideram a coleção de calçado. Os Old Skool contém a palavra "Whack" em grandes dimensões e um multicolorido estampado na zona lateral - o mesmo acontece na lateral, com a frase "Weird Hype And Creative Kids".

Estes Old Skool foram lançados pela primeira vez como parte de uma edição promocional de sapatilhas que Tierra criou para os seus fãs durante uma apresentação da House of Vans Philadelphia, em 2019 - serão agora relançados como parte desta coleção.

Enquanto isso, os Style 36 misturam contrastes gráficos, combinando uma parte superior branca clássica em camurça biológica com apontamentos de azul e cordões volumosos da coleção "Weird Hype And Creative Kids".

Os Vans x Tierra Whack Half Cab oferecem a própria interpretação de Whack dos Vans Classic, combinando cores inesperadas e checkerboard que se misturam em tons de amarelo, verde, vermelho, preto e branco. Com parte superior em camurça biológica e uma biqueira checkerboard em borracha, os Half Cab da coleção contém ainda um segundo laço verde felpudo, assim como a assinatura manuscrita de Whack.

Um verdadeiro destaque da coleção são os Vans x Tierra Whack Standard Snow MTE, agora ainda mais vibrantes num tom Cyber Yellow, que chama a atenção. Adaptado da linha "Made for the Elements" da Vans, este modelo, pronto para todas as condições meteorológicas, é constituído por uma parte superior totalmente em pele, cano médio e sola com apontamentos pretos - para andares pelas ruas, faça chuva ou sol, fazendo-te destacar no meio da multidão.

Uma seleção de vestuário com curadoria de Whack e Kurata complementa a coleção com estilos que incluem a Vans x Tierra Whack Twofer, uma camisola em algodão com mangas compridas estampadas contrastantes e uma mensagem da Tierra que diz "It’s Okay to Cry". Um modelo Chino Vans Authentic com bainhas largas e um colete acolchoado completam a oferta de vestuário, enquanto um chapéu reversível em algodão anti rasgões criando um visual da cabeça aos pés.

A Vans x Tierra Whack está disponível em Vans.com e em revendedores Vans selecionados a partir de 3 de dezembro de 2021.