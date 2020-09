A Vans, a marca original de desportos de ação e defensora da expressão criativa, orgulha-se de anunciar a sua próxima colaboração com um dos principais museus mundiais dedicados à arte moderna e contemporânea, o Museu de Arte Moderna (MoMA).

Com uma paixão partilhada por inspirarem a expressão individual em todo o mundo, a Vans e o MoMA juntaram-se para lançar uma série de produtos de edição especial este outono. Os artistas representados refletem a diversidade da coleção do MoMA, com trabalhos de Salvador Dalí, Vasily Kandinsky, Claude Monet, Edvard Munch, Jackson Pollock, Lybov Popova e Faith Ringgold.

O primeiro lançamento de calçado, vestuário e acessórios será feito a nível mundial a 30 de setembro, seguido de outra coleção em novembro. Ambas incluem arte representada na coleção do museu, escolhida pela Vans em colaboração com o MoMA. Cada produto foi desenhado com uma atenção especial e um apreço profundo pela arte, traduzida nos modelos clássicos da Vans.

Este primeiro de dois lançamentos estreará em setembro com produtos que representam obras icónicas de SalvadorDalí, Vasily Kandinsky e Claude Monet.

créditos: Vans x MoMa

Salvador Dalí inspirou-se no subconsciente, nos sonhos e na imaginação, em obras surrealistas que misturam o real e o inventado. Uma das suas pinturas mais conhecidas, "A Persistência da Memória, 1931" foi interpretada para os painéis mediais e laterais dos Vans Old Skool Twist.

A construção do modelo de calçado foi deformada para ir além da percepção da realidade e é finalizado com sola de borracha e tiras laterais distorcidas, que também podem ser encontradas em modelos de manga comprida e camisolas da Vans.

créditos: Vans x MoMa

Kandinsky, um pioneiro da arte abstrata, acreditava que tanto a cor quanto a forma evocavam o seu próprio poder e emoção, independentemente de imagens e objetos.

Usando um estampado que fez enquanto dava aulas na escola alemã de arte e design Bauhaus, "Orange, 1923", o Classic Slip-On da Vans celebra esta investigação sobre formas e sinais abstratos, cobrindo meticulosamente as partes superiores da lona.

Esta investigação é ainda traduzida numa t-shirt de manga curta, com decote redondo e um boné.

créditos: Vans x MoMA

Completando a série de artistas, Claude Monet, um dos impulsionadores do movimento impressionista, documentou a paisagem rural francesa em constante mudança ao longo da sua obra plein air sobre as paisagens, criada a partir da observação da natureza.

A colaboração entre a Vans e o MoMA apresenta os "Lírios de Água,1914-1926", obra dos últimos anos de Monet na sua casa em Giverny, espelhada na parte de cima dos Vans Authentic, juntamente com um boné, um hoodie e uma mochila.

créditos: Vans x MoMA

O lançamento inicial inclui também uma gama de 10 peças de calçado, roupa e acessórios da marca MoMA. Mostrando uma interpretação colorida do icónico checkerboard da Vans, com cores vivas e arrojadas, inspira-se diretamente na identidade recém-expandida e reinventada do Museu.

A coleção possui logótipos Vans e MoMA nas mais recentes silhuetas ComfyCush Old Skool e Era. A gama é complementada pelo vestuário e os acessórios das marcas Vans e MoMA, incluindo t-shirts de manga comprida e curta para adultos e crianças, bem como um saco leve.

créditos: Vans x MoMA

Para estimular a expressão criativa e envolver as crianças com a arte, a expansiva colaboração da Vans e MoMA irá também oferecer uma gama exclusiva para bebés e crianças. A linha de produtos para crianças concentra-se na cor e interatividade.

A Vans trabalhou com os educadores do MoMA para desenvolver um Classic Slip-On com formas em velcro que permita às crianças personalizarem os seus sapatos e ofereçam uma experiência criativa prática.

O estilo Old Skool oferece uma oportunidade única para educar as crianças sobre a teoria da cor e mistura de cores, criando uma forte distinção entre cores primárias e secundárias na sua estética.

Os Vans e MoMA Old Skool e Old Skool V irão incluir uma etiqueta especial com uma roda de cores genuína, oferecendo a oportunidade de educar as crianças sobre a teoria da cor.

A primeira onda de modelos Vans e MoMA estará disponível a partir de 30 de setembro de 2020, em Vans.pt, nas lojas Vans, nas MoMA Design Store, store.moma.org e nos pontos de venda autorizados Vans.