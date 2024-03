"Uma carta de amor para Deauville", lê-se no instagram da marca a propósito do tema do desfile de apresentação da coleção para o próximo outono e inverno. "A atmosfera romântica e cinematográfica de Deauville, um lugar muito querido pela Chanel, define o tom do desfile", completa.

Esta terça-feira, dia 5 de março, a Chanel levou até à passerelle a sua elegância clássica que a define com alguma inovação à mistura. Na passarelle, desfilaram grandes e flexíveis chapéus de sol e, tanto na passerelle como no público, não faltaram grandes estrelas como Gigi Hadid e Penélope Cruz.

Para além de mostrar as mais recentes criações da marca, o desfile serviu para homenagem e recordar a relação da marca com Deauville.

A Semana da Moda de Paris, França, começou no dia 26 de fevereiro e termina esta terça-feira, dia 5 de março, com o desfile da marca Louis Vuitton.

