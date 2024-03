Penélope Cruz esteve presente no desfile da Chanel, que decorreu na Semana de Moda de Paris, tendo surgido no evento com um conjunto preto brilhante - composto por saia e casaco.

Para completar o visual, a atriz, de 49 anos, usou uma blusa amarela com gola branca bordada a combinar com as mangas. Também usou um cinto amarelo, mala preta e sandálias de saltos altos da mesma cor.

Vanessa Paradis e Margaret Qualley foram outras das caras conhecidas que também estiveram no desfile da marca de luxo. Veja algumas imagens na galeria.

Leia Também: Sydney Sweeney com calções mini na Semana de Moda de Paris