A Chanel, que este temporada regressou ao Grand Palais para a apresentação da sua coleção primavera-verão 2025, prestou homenagem à criadora Coco Chanel ao colocar uma gaiola gigante em cima da passerelle. Os colarinhos peter pan, as capas em chiffon e as peças com penas marcaram a coleção onde também não faltou o tweed, presente em casacos, tailleurs, calções e blusões bomber com golas com folhos. Clique na galeria e veja as propostas da Chanel.