Fernanda Torres é uma das mulheres do momento. A atriz brasileira, de 59 anos, vive um período de enorme felicidade já que está nomeada para o prémio de 'Melhor Atriz' nos Óscares.

A também vencedora de um Globo de Ouro está agora em Paris, mais propriamente na Semana da Moda da capital francesa onde assistiu ao desfile da Chanel, esta terça-feira, 28 de janeiro.

Fernanda Torres usou um sobretudo preto da marca francesa, de gola alta e até aos pés, com detalhes florais nos punhos e no centro do casaco.

Esta peça, que pertence à coleção Métiers d’Art 2025, foi apresentada no West Lake, em Hangzhou, na China, em dezembro do ano passado.

Veja as imagens na galeria.