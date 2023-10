- Em termos de cabelos, que tipo de hairstyles é que as noivas de inverno devem privilegiar ou evitar nesta época do ano?

Depende sempre do vestido, mas no inverno as noivas podem optar por penteados mais soltos e não tão presos, tais como o semi-apanhado ou as ondas ao estilo Hollywood por causa das temperaturas mais baixas. No verão optamos sempre por penteados mais frescos, como coques ou tranças.

- Quais as principais tendências de hairstyles para esta estação e que podem servir de inspiração para as futuras noivas?

Sem dúvida as ondas ao estilo Hollywood com a franja e parte da frente mais sleek com gel.

- Que tipo de acessórios de cabelo é que se adequam a este tipo de cerimónias mais invernosas e podem ser uma boa aposta?

Os toucados, flores secas ou pérolas são uma boa opção.

- Em relação à maquilhagem, o inverno é uma altura do ano em que as noivas podem ousar na maquilhagem? Se sim, de que forma é que o podem fazer?

Sem dúvida. No verão pede-se algo mais fresco, mas no inverno podemos apostar num olho mais esfumado, numa base com maior cobertura ou, ainda, num batom mais ousado.

- Que produtos indispensáveis é que as noivas devem ter no seu necessaire em caso de SOS no dia do casamento?

Embora entregue sempre um kit de retoques a todas as noivas, acho necessário ter batom para retocar, já que é a parte mais sensível da maquilhagem por causa da comida e da bebida, uns blotting papers para retirar excesso de oleosidade e transpiração, cotonetes e ainda uma escova descartável de pestanas/sobrancelhas.

- Seja no inverno e no verão, quais os erros a evitar no que diz respeito à maquilhagem?

Não colocar primer de forma a garantir a durabilidade da maquilhagem e não usar um bom fixador para finalizar e oferecer resistência durante o dia.

- Quais os produtos ou técnicas mais utilizadas para garantir que a maquilhagem e o cabelo estejam impecáveis durante todo o dia e resistam à chuva, vento e humidade típicas desta estação?

Fazer uma maquilhagem com primer de sombras e rosto, usar produtos em creme, apostar em boas técnicas de fixação, com recurso a pós e sprays, e no cabelo usar produtos como spray modelador e uma laca extra forte.

- Que cuidados especiais é que as noivas de inverno devem ter com a pele e o cabelo antes do casamento?

Quando fechamos o serviço com a noiva, o mais importante é passarmos uma rotina totalmente personalizada e adaptada às necessidades da sua pele e do seu cabelo. Esta parte é imprescindível para obtermos o melhor resultado. No dia, por melhores que sejam os produtos e técnicas utilizadas, é necessário que a pele e o cabelo estejam saudáveis e hidratados.