Unhas

Depois das unhas compridas imperarem, na próxima estação é hora de voltar à estética mais natural. Os estilos tendência vão ser unha amendoada e o formato bailarina. No que toca à cor, a primavera de 2023 vai ser de extremos: enquanto os nudes continuam a ser uma ótima escolha para quem prefere um visual elegante e intemporal, as cores vivas como o magenta, azul, verde e roxo vão marcar os looks mais arrojados.

Se gosta algo mais irreverente, os destaques vão para as virais translucid glow nails - unhas com brilho semi translúcido, que oferecem um visual sofisticado e delicado, além de serem fáceis de adaptar para diferentes estilos e ocasiões -, flowers nail art - perfeitas para combinar com os looks primaveris, e tecidos leves - e as half moon nail art, super trendy e que se adaptam a todos os formatos e cores de unhas.

Maquilhagem

Para a próxima estação, as tendências estão alinhadas com uma beleza que se prevê natural mas com uma pitada de irreverência. As máscaras de pestanas coloridas, quando equilibradas com o resto da maquilhagem, deixam os olhos ainda mais evidentes, tornando o look mais moderno.

A pele iluminada é uma tendência que tem vindo a conquistar as trendsetters nos últimos anos: dá um glow especial durante o dia e um toque diferente aos #partylooks. O blush vai ser um dos produtos essenciais para antecipar a chegada dos dias mais quentes. Se procura um look feminino, leve, sensual e sunkissed este produto vai ser o seu melhor aliado. Os looks tendência vão para o Glazed Donut - popularizado pela modelo Hailey Bieber, que consiste em bases leves, com fundo glow e num iluminador com bastante pigmentação - e os Siren Eyes - onde o ponto-chave está numa sombra castanha, esfumada desde a linha de pestanas superior, até ao começo do côncavo, terminando com um lápis ou eyeliner no canto externo do olho, de forma a alongar o olhar.

Cabelo

Numa altura em que as cores com um toque natural estão assumir as tendências nos salões de cabeleireiro, o loiro platinado volta a reclamar o seu lugar - é moderno e estiloso. O castanho claro mel é uma boa opção para quem procura um tom mais sóbrio, mas iluminado, pois os reflexos dourados iluminam o cabelo de uma forma natural.

Se deseja ousar no visual - e como a tonalidade tem vindo a ganhar cada vez mais adeptas - o ruivo acobreado é uma das opções em destaque, por ser mais sensual.