Para dar as boas-vindas à Primavera e aos dias de sol, a Kiko Milano lançou uma coleção que pretende celebrar aquela que é a estação das flores.

Assim criou Days In Bloom, uma linha composta por diferentes produtos de beleza de textura leve e de maquilhagem, onde os tons pastel se fundem com cores mais vivas. Todos eles contam com extratos de flores, óleos e ingredientes hidratantes.

Para cuidar da sua pele, a coleção disponibiliza um produto de limpeza de rosto, o Jelly Cleanser & Make Up Remover, e um produto multifunções que pode usar rosto, corpo e cabelo sempre que necessitar de boost de hidratação, Radiant Universal Oil. O óleo Nutri-Glow Lip Oil, infundido om pétalas de flores, vai nutrir os seus lábios.

Para iniciar o processo de maquilhagem pode optar pelo creme com cor Natural Touch BB Cream SPF 30 que oferece uma cobertura leve nos dias em que a sua pele não necessita de muita cobertura. O Hide & Shine All Over Concealer vai ajudar a cobrir as olheiras e imperfeições indesejadas.



Para dar um pouco de cor e brilho ao rosto pode apostar neste trio de produtos infalível: o Luminous Cushion Blush, que oferece um tom rosado pigmentado, o Soft Touch Face Palette, para bronzear zonas chave , e terminar com o Luminous Cushion Blush, um iluminador em bastão que também pode ser usado no corpo.

Se não dispensa uma boa maquilhagem de olhos tem a paleta de sombras Multi Faceted Eyeshadow Palette, composta por nove tonalidades que variam entre o mate e metalizado, ou a sombra Metamorphic Eyeshadow que oferece um efeito cremoso e cintilante.

Para finalizar o look e conferir mais intensidade ao seu olhar, aposte no rímel de longa duração Length & Definition Mascara e realce as suas sobrancelhas com a caneta de preenchimento Brow Perfecting Pen.

Já a gama de lábios é composta por três produtos: para um acabamento cremoso e hidratante tem o batom Hydra Glow Lipstick, enquanto que o Volumizing Lip Shine vai adicionar volume e brilho aos seus lábios. Já o Vibrant Lipstick & Pencil é um dois em 1, conjugando lápis e batom com toque acetinado.

