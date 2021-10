A UGG desde sempre que se assumiu como uma marca de conforto aliada a materiais Premium e nesta estação, este clássico de inverno regressa em força, com novas silhuetas.

O conforto, uma das características que mais diferencia a marca, tornou-se uma tendência em si mesma e já se entranhou no dia a dia de qualquer pessoa ativa. Até para quem o inverno é aquele momento que não se antecipa com entusiasmo, há sempre uma boa noticia nesta viragem de estação.

Entre as silhuetas mais icónicas da Classic Boot, descobrem-se várias opções que vão desde detalhes metalizados, solas mais robustas, novas cores, efeitos de pelo felpudo no exterior da bota, novos fechos que as tornam ainda mais fáceis de calçar, e ainda a presença do logo UGG na lateral.

créditos: UGG

A nossa zona de conforto ganha novas formas preservando a sensação inconfundível do original pelo de ovelha. Toda a coleção de clássicos desta coleção surge ainda como uma sola com a tecnologia Treatlight da UGG, construída num componente extremamente leve e durável inspirado no calçado atlético.

créditos: UGG

Um dos conceitos que a UGG abraçou nesta estação é a ideia da transição. Porque no outono ainda há muitos dias de sol, mas os pés já pedem a suavidade do toque do pelo de ovelha.

Com uma panóplia de cores exuberante, a dar um toque muito cool e happy a todos os modelos, são várias as propostas de sandálias da família Fluff, que já saíram de casa para serem vistas nas ruas e que nesta estação surgem com novos designs, cores, padrões e solas mais robustas e preparadas para caminhar pela cidade.

créditos: UGG

Entre as sandálias-statement da nova coleção outono-inverno, destacam-se as Oh Yeah Fluffita, uma proposta no-gender que oferece o melhor dos dois mundos: o conforto garantido pela construção em pelo e uma sola em plataforma com amortecimento.

créditos: UGG

A UGG apresenta todos as estações novos modelos para toda a família num estilo casual e cada vez mais adaptável a todos os géneros, como é o caso das sandálias, das socas, da linha de ténis, com modelos de sola em plataforma ou estilo chunky, ou dos botins de linhas clássicos.