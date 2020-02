Explicamos tudo o que se vai passar nas passerelas nova-iorquinas durante toda a semana do evento.

Bye bye, NYC

A cerimónia dos Óscares foi antecipada de março para fevereiro, e acontece estse domingo. O calendário não é ideal para a Semana da Moda de Nova Iorque, que ainda tenta recuperar de várias temporadas sem brilho.

Os estilistas sempre tentam encher a primeira fila com atores e atrizes famosos para admirar as suas criações, mas muitos estão nesta semana em Los Angeles, onde as grandes festas de Hollywood vão competir com as de Nova Iorque.

Scott Studenberg e Margherita Missoni escolheram apresentar as suas coleções de outono 2020 em Los Angeles, para aproveitar o momento.

Até Tom Ford, diretor do Conselho de Designers de Moda dos Estados Unidos (CFDA na sigla em inglês), que ajuda a organizar o evento em Nova Iorque, decidiu partir para o oeste.

"Não há nada realmente mais visível que Los Angeles durante os Óscares", disse Ford. "Alguém me perguntou outro dia como posso justificar o desfile em Los Angeles sendo o diretor da CFDA", disse em entrevista ao site Business of Fashion. "Lembrei-lhe que se trata do Conselho de Designers dos Estados Unidos, não de Nova Iorque".

Ausências

A chegada de Tom Ford no CFDA gerou esperança: o estilista reduziu a semana da moda para cinco dias para dar mais força ao evento, e grandes nomes como Tommy Hilfiger e Rihanna desfilaram as suas coleções em Nova Iorque em setembro do ano passado.