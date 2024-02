A inspiração para a coleção outono-inverno 24/25 de Elisabetta Franchi, que desfilou no passado dia 24 de fevereiro em Milão, provém da imagem intemporal dos uniformes universitários ingleses, que a marca reinterpretou através de uma estética 'tomboy'.

O uniforme é narrado com um toque de transgressão para exprimir a personalidade única de cada mulher, que se reconhece no interior de uma comunidade, contudo, que não se conforma com tal.

A fusão dos estilos encarna a dualidade de uma mulher contemporânea e livre, que se move sem esforço entre o silêncio da biblioteca e o ritmo frenético das festas, abraçando o charme tradicional da cultura académica e o glamour da vida noturna.

As mini-saias plissadas, os cardigans 'oversized' e os pulôveres usados como mini-vestidos misturam-se em harmonia num jogo de camadas com camisas, as verdadeiras protagonistas da coleção, e com casacos de corte masculino. Já os casacos compridos em 'tweed' e tartã acrescentam um toque refinado de alfaiataria.

Emblemas e brasões, que são bordados nas peças, evocam um sentimento de pertença a um clube exclusivo, seja ele académico ou desportivo. O tartã desempenha um papel central na orientação da paleta de cores, dominada pelo vermelho escuro, azul oxford, cinza e, ocasionalmente, marcado por um amarelo vibrante.

Também os vestidos longos e elegantes, delicadamente bordados, deslizam sobre ténis de inspiração vintage e misturam-se com cachecóis de malha aconchegantes, criando uma mistura irresistível de glamour e aconchego. O calçado vai das botas de combate às slingbacks de salto médio, sempre acompanhados de meias masculinas.

Clique na galeria e veja o desfile: