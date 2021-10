Mais um ano, a C&A junta-se à luta contra o cancro da mama com a sua nova campanha de consciencialização “The Bra Stories”, em que apresenta mulheres que falam sobre as suas experiências com esta doença e que inclui lançamento de um sutiã e de uma coleção de banho que se adaptam às necessidades de mulheres que passaram por uma mastectomia.

Depois do sucesso da campanha “The Reminder Bra” do ano passado, a C&A apresenta “The Bra Stories” para toda a Europa onde são apresentados testemunhos de mulheres que lutaram contra o cancro da mama e foram submetidas a uma mastectomia.

A mesma cria um vínculo emocional com cada uma delas, e é esse o foco da campanha, que detalha a jornada por esta doença e onde os rostos da ação partilham uma mensagem de esperança e continuam a enfatizar a importância da prevenção para poder detetar precocemente a doença.

Esta campanha vai ser acompanhada pelo lançamento do primeiro sutiã da C&A desenhado para clientes que foram submetidas a mastectomias. O sutiã tem bolsos bilaterais dentro de cada copa, o que o torna adaptável a qualquer tipo de prótese de pós-mastectomia.

Primeiro sutiã da C&A desenhado para clientes que foram submetidas a mastectomias créditos: C&A

As próteses médicas podem ser facilmente inseridas e o sutiã, por não ter arames internos, ter espaço para o peito e ser feito em algodão, torna-se numa peça confortável que assenta na perfeição.

A partir de outubro de 2021, o sutiã passará a estar disponível online em três modelos diferentes, cada um disponível em duas cores.

Simultaneamente, a C&A vai também lançar as suas primeiras peças de banho para clientes que realizaram uma mastectomia, e que também integram os bolsos e uma cobertura aumentada para assegurar a estabilidade das próteses e garantir que não saem do lugar. A coleção de banho consiste num fato de banho, um tankini e um biquíni com dois estilos de partes de baixo, disponíveis em preto e em azul marinho às bolinhas.

Adicionalmente, a C&A fez uma parceira com o IBCSG, International Breast Cancer Study Group, para angariar fundos para investigação. Por cada publicação partilhada nas stories do Instagram com o tag @ca e o hashtag #TheBraStoriesbyCA, 1 euro será doado. Esta ação conta com o apoio de um meio de comunicação associado à GRAZIA Europa, assim como com o apoio de perfis de influenciadores que ajudarão a ampliar o alcance da ação.

Quatro mulheres extraordinárias são a cara da campanha

Michèle Müller, da Suíça, professora de meditação, explica que a sua luta permitiu que se conectasse consigo própria a um nível que nunca antes tinha experienciado. “Não diria que sou grata pelo diagnóstico, mas sou definitivamente grata à mulher em que me tornei devido à situação,” refere.

Cristina Inés Gill, de Espanha, conheceu mulheres em diferentes fases das suas lutas contra o cancro e, nelas, encontrou uma comunidade que se tornou no seu grupo de apoio. A Cristina enfatiza: “Apesar de todas as dificuldades, vale muito a pena levantarmo-nos todas as manhãs para lutar pelo que a doença nos quer tirar, que é no fundo, a nossa vida.”

Coraline Ball, francesa, teve uma experiência diferente com a doença, que começou com o adoecimento da sua própria mãe. Mais tarde, ficou a saber que era portadora do gene BRCA1, e decidiu submeter-se a uma mastectomia preventiva. A situação impactou-a de forma poderosa. “Desde a minha cirurgia, vejo a vida com outros olhos. Torno tudo em algo mais positivo, desfruto cada momento, sou muito mais feliz e benevolente comigo mesma. Sou mais tolerante e paciente com os outros.”

Por fim, a alemã Carolin Kotke, que inicialmente teve muita dificuldade em aprender a lidar com o diagnóstico, afirma que agora se consegue focar mais nas coisas que realmente lhe interessam e importam: demitiu-se do seu antigo emprego, começou a escutar mais o seu corpo e encontrou uma nova paixão no mundo da nutrição. “Agora, consigo desfrutar mais das pequenas coisas. Não vejo problemas como problemas, mas como desafios positivos e oportunidades.”