Katie Holmes recordou carinhosamente o colega Obi Ndefo, com quem trabalhou em 'Dawson's Creek', nos anos 90.

A irmã do ator, Nkem Ndefo, publicou no Facebook, no sábado, dia 31 de agosto, uma mensagem onde anunciou a morte do artista, aos 51 anos.

"De coração partido com a perda do meu irmão mais novo e sei que ele finalmente está em paz", escreveu Nkem Ndefo.

No domingo, dia 1 de setembro, Katie Holmes prestou uma homenagem ao falecido ator através das stories da sua página de Instagram. "Foi maravilhoso trabalhar com ele e era um homem muito gentil. Envio orações à sua família. Que descanse em paz", disse.

© Instagram