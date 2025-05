Michael Pitt, de 44 anos, ator conhecido pelos seus papéis nas séries 'Dawson's Creek', 'Hannibal' e no filme 'Os Sonhadores', foi detido com acusações de abuso sexual e violência doméstica contra a sua namorada de 2021, segundo notícia avançada pelo TMZ.

De acordo com os documentos obtidos pelo site, são quatro as acusações contra o artista. Tudo terá acontecido entre abril de 2020 e agosto de 2021 na casa de Pitt, em Nova Iorque.

O ator terá abusado sexualmente da companheira e terá, inclusivamente, atirado contra ela vários objetos como uma tábua de madeira e uma espécie de tijolo.

O artista foi detido a 2 de maio com as acusações de agressão, estrangulamento com motivações sexuais, abuso sexual e lesão por agressão. Pitt garante estar inocente e foi libertado com uma fiança. A identidade da namorada do ator não foi conhecida.

