O milionário Barry Diller, marido da famosa estilista Diane von Fürstenberg, assumiu a sua homossexualidade.

O empresário, de 83 anos, escreveu um artigo para a New York Magazine chamado 'A verdade sobre nós', onde revela detalhes da sua vida íntima antes de conhecer a estilista.

"Embora tenham existido muitos homens na minha vida, só houve uma mulher que entrou na minha vida quando eu tinha 33 anos. Nunca questionei a minha sexualidade, só tinha medo da reação dos outros", revelou.

Diller e Diane casaram em 2001 mas mantinham uma relação, com altos e baixos, desde 1974.

O empresário revela também que ele a a mulher "nasceram um para o outro" e que o facto de gostar de homens "não entra em conflito com o seu amor por Diane".

Ao site Page Six, os agentes da estilista deram a conhecer o seu posicionamento público sobre o assunto, deixando no ar que Diane saberia da homossexualidade do marido. "O segredo de honrar o amor e a vida é nunca mentir!", revelou.

