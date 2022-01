A The Body Shop, a icónica marca de beleza ativista, voltou a inovar com o seu conceito de loja sustentável agora com uma nova abertura no Porto na Rua de Santa Catarina.

Aberta desde dia 16 de dezembro, a nova loja promete ser uma experiência imersiva nos valores da marca e fazer uma homenagem à cidade do Porto com um mural de azulejos feito pela artista local Mariana, a Miserável.

Ativista, sustentável, vegetariana, a marca convida todos a visitarem a nova loja, a explorar os produtos e a descobrir como, juntos, é possível lutar por um mundo mais justo e mais belo.

Conhecida pelos seus produtos de cosmética de alta qualidade e inspirados na natureza, a The Body Shop é conhecida em todo o mundo pela sua filosofia pioneira de que os negócios podem ser uma força positiva, por lançar novos standards de ética no mundo dos negócios e pela sua consistência a realizar campanhas para gerar a mudança, dando voz a quem mais precisa.

The Body Shop Porto créditos: The Body Shop

Atualmente, a The Body Shop opera em mais de 3000 lojas em cerca de 75 países e oferece uma variedade de mais de 800 referências de produtos cruelty-free, que vão desde a famosa Body Butter de Karité, passando pelo seu creme de mãos de Cânhamo, que é um best-seller, até à adorada linha de cuidado facial de Tea Tree.

A nova loja da The Body Shop com o conceito Activist Maker Workshop é um espaço para explorar e descobrir, um espaço onde os visitantes se sentirão inspirados pelos icónicos produtos e pelo propósito ético da marca.

MURAL MARIANA, A MISERÁVEL E A TRIPEIRINHA

Para celebrar a primeira abertura de uma loja de rua na zona Norte de Portugal a The Body Shop convidou duas mulheres do Norte a intervir na mais recente loja.

Mariana, a Miserável é uma artista e ilustradora com inúmeros trabalhos seja em parede ou pintura realizou o seu primeiro mural de azulejos para a nova loja. O mural é uma homenagem à cidade do Porto através dos meninos da ribeira (o salto e a coragem), o balão de São João e as gaivotas tão características da zona da ribeira numa cor azul que representa os azulejos característicos do Porto.

The Body Shop mural créditos: The Body Shop

No mural também encontramos vários valores da The Body Shop, o salto que simboliza a coragem, os ingredientes de comércio justo com comunidades que encontramos nas suas body butters e, por fim, um convite às mentes inquietas para fazerem a diferença e lutarem por um mundo mais justo e mais belo.

Também para celebrar esta abertura, a marca contou com uma parceria com A Tripeirinha, a referência das plantas no mundo digital. A Sofia, também conhecida como A Tripeirinha, colaborou na escolha e implementação de um conjunto de plantas que decoram as varandas do edifício onde se encontra a loja na Rua de Santa Catarina.

Todas as plantas escolhidas são naturais na zona do Porto e são todas plantas mediterrânicas. Com esta ativação a marca quis trazer a Natureza que tanto a caracteriza e ver as plantas a crescer com a loja ao longo do tempo.

ESTAÇÃO DE REFILL

A The Body Shop ambiciona que o refill se torne uma realidade comum. Agora pode comprar o seu gel de duche, champô, condicionar e gel de mãos favorito numa garrafa de alumínio reutilizável, escolhendo de entre 12 referências disponíveis.

The Body Shop Refill créditos: The Body Shop

Uma vez terminada, basta voltar a uma loja com a garrafa limpa e pronta a receber um novo refill. Reutilizar uma embalagem não podia ser mais simples. Pequenas ações como esta, podem realmente gerar a mudança.

ELEMENTOS SUSTENTÁVEIS EM LOJA

Com este novo conceito, a The Body Shop regressa às suas origens e continua a sua jornada pioneira e ambientalmente progressista.

A loja foi equipada com elementos sustentáveis, elaborados com madeiras reaproveitadas e plástico reciclado, para minimizar o seu impacto ambiental.

Um bom exemplo é a fachada de metálica, feita de alumínio que é um dos materiais que requer menos energia na sua fabricação e que é infinitamente reciclável. Também algumas bancadas são feitas de materiais 100% reciclados que, de outra forma, acabariam em aterros.

OS PRODUTOS MAIS ADORADOS

Agora é possível encontrar alguns expositores exclusivamente dedicados aos produtos da marca mais adorados por todo o mundo.

Linhas como a de Tea Tree, Charcoal e Hemp, com grande foco num super ingrediente – e com ingredientes provenientes do programa de Comércio Justo com Comunidades da marca – tornaram-se em icónicos favoritos devido às suas fórmulas altamente eficazes.

créditos: The Body Shop

Os encantadores colaboradores da The Body Shop, estão sempre disponíveis para oferecer demonstrações, dicas personalizadas e diferentes formas de experienciar estes maravilhosos produtos.

ÁREA ATIVISTA

A nova loja conta também com uma área ativista onde as pessoas podem descobrir as raízes ativistas da marca e todas as campanhas que lançam para gerar mudanças sociais em questões que podem ir desde a igualdade de género aos testes em animais para fins cosméticos.

Tal como sempre e em qualquer das lojas The Body Shop, também neste novo conceito Activist Maker Workshop conta com uma equipa preparada para ajudar a experimentar e descobrir os produtos de uma forma distinta. Estão sempre felizes por poder oferecer um aconselhamento personalizado, maquilhagens e experiências sensoriais de cuidado corporal, facial e capilar.

Pode ainda perceber como se envolver e formar parte do coletivo global de ativistas da The Body Shop.

ESTAÇÃO DE PRESENTES

Graças à área de personalização de presentes, é agora possível tornar qualquer presente tão especial como quem o irá receber.

Para que seja realmente único, basta dar asas à imaginação e personalizá-lo com autocolantes, laços e papel reciclado. Até as garrafas de alumínio reutilizáveis de Refill se podem personalizar com autocolantes.

The Body Shop autocolantes créditos: The Body Shop

ESTAÇÃO DE ÁGUA

Se tiver sede, há também uma estação para encher a sua garrafa de água.