You Are Your Own Edition é o mote da marca portuguesa Gracedition que, desde 2016, tem dado cartas no mercado português por se especializar em roupa tendência com um toque original.

Desde o início que a sua preocupação com o meio ambiente sempre foi evidente, tendo o cuidado de utilizar nas suas peças tecidos feitos com plásticos reciclados retirados do mar e matérias-primas irregulares que seriam descartadas.

Para o nome daquela que é a sua primeira coleção de swimwear, a marca apostou em algo que espelhasse esse seu lado ambiental. 'Oceanos' é composta por três modelos distintos disponíveis em duas cores: Atlântico (com aros e alça amovível), Pacífico (triangular e com copas amovíveis,) e Índico (com uma alça e de cintura subida).

Esta gama biquínis destaca-se por ter sido a primeira coleção em que a Gracedition apostou na utilização de materiais reciclados.

Para mais informações sobre a coleção 'Oceanos', clique aqui.