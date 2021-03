Bellerín é tão famoso pelo seu estilo quanto pelo seu compromisso com o meio ambiente, e a Edição de Héctor Bellerín é, por isso mesmo, inteiramente feita de materiais de origem sustentável.

O jogador esteve envolvido em todas as etapas do processo de design, desde a escolha dos tecidos sustentáveis até à abordagem do estilo primaveril.

É a última coleção da edição masculina da H&M, o conceito que encorpora os looks de cada estação. A edição de Héctor Bellerín já está disponível online, em hm.com, e em lojas selecionadas.

Veja aqui a coleção H&M x Héctor Bellerín:

“Moda é como ativismo, e as nossas roupas podem espalhar uma mensagem positiva para os outros. Estou feliz em colaborar com a H&M nesta coleção inteiramente feita de materiais de origem sustentável e lutar por um futuro melhor para a moda e para o planeta”, disse Héctor Bellerín.

Nesta coleção, o algodão é orgânico, ou seja, reciclado de resíduos da produção têxtil. Nylons e poliésteres são reciclados, enquanto as fibras de viscose são de fontes sustentáveis. Sempre que possível, Bellerín queria que as peças fossem feitas de materiais simples para torná-los mais fáceis de reciclar.

Juntamente com o aspeto da sustentabilidade da coleção, Bellerín esteve profundamente envolvido no processo de design em todas as fases. O seu estilo característico é sentido por toda a parte, desde a autenticidade do streetwear superdimensionado e peças utilitárias até à nova atualização de itens masculinos intemporais. Os tons suaves terra refletem a facilidade do estilo pessoal de Bellerín, enquanto os gráficos lúdicos mostram como ele comunica questões sérias com positividade.

Héctor Bellerín é um futebolista internacional espanhol e vice-capitão do Arsenal FC. Fora do campo, Bellerín é admirado mundialmente pelo seu estilo pessoal com visão de futuro e é um defensor apaixonado do veganismo, sustentabilidade e responsabilidade social.