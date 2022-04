As joias são eternas e, por isso mesmo, um excelente presente para oferecer neste Dia da Mãe. São várias as marcas que criaram joias especiais para celebrar esta data especial. Espreite em baixo as sugestões que reunimos para si.

Combinações únicas da Topázio em tons de prata

Neste Dia da Mãe, ofereça uma peça única e totalmente feita à mão, que conta as melhores histórias de amor, porque, no fundo, essa é a melhor definição da palavra “Mãe”.

A Topázio dá-lhe várias sugestões de presentes através de uma seleção de anéis, brincos, pulseiras e colares. E, para celebrar esta data, ao utilizar o código MOTHERSDAY20, pode usufruir de 20% de desconto em peças de joalharia selecionadas na loja online até 01 de maio. Até 29 de abril, aproveite também o desconto adicional de 10% em joalharia, na loja física da Topázio.

créditos: Topázio

Sephora e HLC unem-se na criação de uma peça especial

Resultado de uma parceria entre a HLC e a SEPHORA, duas marcas que trabalham todos os dias para que as mães deste mundo se sintam mais bonitas, poderosas e confiantes, surge o colar mini signet, disponível em dourado e prateado.

Simples e elegante, esta joia simboliza os sentimentos especiais que caracterizam o elo inquebrável que se estabelece entre mães e filhos, apresentando uma pequena estrela de zircónia que remete para a presença e amor constante.

Assim, a HLC e a Sephora dedicam-na a todas as pessoas que representam o significado da palavra “mãe”, que cuidam, que se entregam e estão presentes na vida de alguém, com uma palavra carinhosa para os momentos difíceis e prontas a celebrar as conquistas.

Destinada a mulheres especiais, a peça mini signet, fruto da parceria entre a HLC e a Sephora, estará disponível nos canais de venda físicos e online HLC, a partir do dia 18 de abril, em prateado (55€) ou dourado (60€), sendo que as primeiras 30 unidades vendidas receberão como oferta o último lançamento da Sephora Collection o batom Rouge Is Not My Name.

créditos: Sephora e HLC

4 peças da Wonther perfeitas para oferecer neste dia

São quatro as joias que a joalharia sugere para este dia, e explica o significado de cada uma delas.

O Colar da Família simboliza a família, em todas as suas facetas: uma família inclusiva onde o amor prevalece acima de tudo.

O Medalhão Good Vibes com pedra Moonstone, o medalhão da avó que contém no interior a pedra Moonstone, que representa a maternidade, gravidez, e a energia feminina.

As mini Argolas Boomerang com pendente Moonstone representam a maternidade, gravidez e a energia feminina.

O Colar Boomerang, o mais popular da Wonther, que significa que o que pomos no mundo recebemos de volta, um presente perfeito para uma mãe.

créditos: Wonther

Joia única e personalizável

Para este Dia da Mãe, a Matilda Jewellery inspirou-se no amor único e incondicional que nutrimos pelas nossas mães e criou uma joia especial, que representa a maternidade de uma forma intemporal.

Para além de uma joia dedicada a este dia, a Matilda Jewellery fotografou ainda 5 maravilhosas mães e filhas que admiram para o lançamento do projeto Jewellery Sessions, e celebrar assim este dia tão especial.

Com toda a simplicidade e elegância de sempre, o colar Grace é uma joia única e personalizável, com pérolas do rio naturalmente imperfeitas. Disponíveis em dois tamanhos distintos, as pérolas representam o número de filhos ou de elementos da família que tornam esta data ainda mais especial.