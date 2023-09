Uma nuvem cor de rosa, sensual e aromática. Assim se pode descrever o novo perfume assinado pela artista Ariana Grande e batizado de Cloud Pink.

Madeira, musgo, baunilha, coco e fruta do dragão são algumas das notas que poderá sentir neste eau de parfum que é um reflexo da personalidade da cantora norte-americana. "A fragrância é etérea e moderna, inspirada pelo otimismo e confiança contagiantes de Ariana", refere a marca sobre esta novidade que se vem juntar à coleção Cloud.

Para este segundo lançamento em parceira com a Douglas, a marca decidiu manter o formato divertido e feminino do frasco - em forma de nuvem - onde o azul deu lugar ao cor de rosa.

"O Cloud original é uma fragrância que sempre esteve perto do meu coração e agradeço aos meus fãs por lhe terem

dado tanto amor durante todos estes anos. Desenvolver uma nova fragrância como parte desta linha adorada pelos fãs foi um

desafio no início, mas acredito que criámos a peça perfeita para acompanhar Cloud," diz a intérprete de 'Thank U Next' sobre esta novidade.

Cloud Pink é um exclusivo Douglas está disponível em dois tamanhos: 30 ml (59,95€) e 100 ml (81,oo€).

