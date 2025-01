A campanha de Idôle Power celebra o momento em que desafios se transformam em força. Dirigida pela dupla King She (Radha Ganti e Robert Lopuski), conhecidos por combinações criativas de efeitos especiais e narrativas impactantes, a campanha funde os elementos icónicos de Lancôme com a energia autêntica de Olivia Rodrigo. Desde a insegurança até ao triunfo, a jornada de Olivia inspira mulheres a descobrirem o seu verdadeiro eu e a abraçarem o seu poder.

"Abraça as mudanças, abraça os erros. Creio que, ao fazê-lo, tornas-te uma pessoa mais emancipada", partilha a cantora em comunicado.

Olivia Rodrigo é o rosto de Idôle Power, a nova fragrância Lancôme que quer quebrar padrões créditos: Divulgação

A nova assinatura olfativa: floral amadeirado inovador

Criada pelas perfumistas Shyamala Maisondieu, Nadège le Garlantezec e Adriana Medina, Idôle Power combina rosa e sândalo. A nota de Pomarose funde a delicadeza da rosa com as notas frutadas de maçã açucarada. No coração, a rosa Damascena mistura-se com jasmim e água de rosas, enquanto a base é marcada por sândalo cremoso e almíscar, conferindo uma sensualidade duradoura.

Idôle Power surge num frasco elegante com lacado ombré em tons de siena, mantendo a silhueta emblemática de Idôle. A moldura em ouro rosa e o portal circular central simbolizam a entrada numa nova era de poder. A tampa, que dá para desenroscar, permite reutilizar o frasco como objeto de arte.

Com uma identidade ousada e inovadora, o Idôle Power rompe os padrões tradicionais e inspira as mulheres a abraçarem quem realmente são.