A Stradivarius apresentou a primeira campanha criada em formato digital com fundos animados 3D. Esta produção futurista apresenta espaços imaginários que te transportam para uma realidade de fantasia.

Um modelo real sobre um cenário virtual apresenta as últimas tendências da marca:

Um cenário de montanha e natureza em estado puro, com montanhas imponentes, flores e ar fresco; um cenário situado nas ruas de Nova Iorque com um contraste de paisagem natural em tons púrpura ao centro, entre edifícios de betão; e um terceiro cenário num parque onírico com ambiente urbano misturado com elementos naturais e reflexos da água.

Um conjunto de espaços virtuais no qual se destacam as peças com pelo encaracolado, as calças boca de sino e os vestidos de tonalidades castanhas, verdes e terra, assinalando a tendência boho.

Os tecidos brilhantes, a purpurina e as lantejoulas como estrelas da coleção de festa. E uma combinação de peças de vestir com acessórios de malha que conferem frescura e cor aos outfits mais casuais.