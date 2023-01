Luís Onofre, um dos nomes mais emblemáticos no setor de calçado de luxo feminino português, lançou uma nova coleção cápsula de sapatos que promete não deixar ninguém indiferente.

Athena, Hera, Cybele, Hestia e Hades são os cinco modelos que compõem a coleção Olimpo que, tal como o próprio nome indica, nos remete para o paraíso do Olimpo e para o jardim do Éden.

No campo das sandálias temos as Hestia, um modelo em camurça com tiras cruzadas e detalhes a dourado, e as Cybele, com recortes em camurça preta e pele dourada que se assemelham ao rosto de um animal.

Esta coleção conta ainda com três modelos de stilettos: os Hera, os Haze e os Athena confeccionados em materiais que variam entre o cetim e a camurça e contam com aplicações metálicas e cristais.

Preto, dourado, vermelho e verde alface são as cores dominantes desta coleção cápsula cujos preços se fixam entre os 408 e os 478 euros.

A Olimpo está à venda na loja online e em pontos de venda selecionados.