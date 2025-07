Por estes dias, os nossos olhos e a nossa esperança futebolística também entram em campo. Na Suíça, a Seleção Feminina de Futebol — as nossas Navegadoras —revelam a sua garra e talento nos mares conturbados dentro das quatro linhas. Um afinco nos dribles, nos passes certeiros e nas jogadas combinadas que traz consigo não só a paixão pelo futebol, a força e a resiliência destas mulheres em campo, mas também uma proteção à altura do desafio: La Roche-Posay, marca de dermocosmética.

A marca com o fotoprotetor oficial da nossa Seleção Feminina, “veste” as jogadoras com um escudo invisível contra o sol — Anthelios UVMune 400, para que possam dar o seu melhor em cada minuto em campo, sem esquecer que a pele também merece ser protegida no relvado ou fora dele.

Esta parceria entre desporto e cuidados dermatológicos não é só sobre futebol, é sobre olhar para a saúde de todos nós e da nossa pele.

navegadoras La Roche-Posay

O que torna este protetor tão especial?

Com uma fórmula leve, Anthelios UVMune 400 é perfeito para quem vive a vida a mil, dentro e fora do campo. Pensado para pele sensível, não deixa aquela sensação desconfortável ou a vontade de o remover a meio do dia.

O que dizem os consumidores do Anthelios UV Mune 400* 97% dos utilizadores sente a pele hidratada;

98% indica que o produto deixa um acabamento limpo;

99% refere que o produto é absorvido rapidamente. *Estudo clínico com 113 indivíduos, imediatamente após a utilização.

O acabamento é invisível, o mesmo é dizer que é fácil de aplicar sob a maquilhagem. E porque suor, água e areia não dão tréguas, este protetor é ultrarresistente e formulado para limitar o ardor nos olhos — ideal para qualquer jogo ou desafio.

Além de oferecer proteção contra os conhecidos raios UVA e UVB, este protetor vai mais longe, protegendo contra os raios ultralongos UVA — os verdadeiros inimigos silenciosos que danificam as células da pele profundamente e abundantes todo o ano — e contra os efeitos da poluição e dos raios infravermelhos.

la roche La Roche-Posay

Com o cuidado proporcionado por Anthelios UVMune 400, as nossas jogadoras mostram dão-nos prova que proteger a pele é um jogo diário, que deve estar na rotina de todos, seja no treino, no trabalho, no passeio ou naquele momento de descanso ao sol. Afinal, a pele é o primeiro “equipamento” que se deve cuidar.

No final do dia, a mensagem é clara: cuidar da pele não é apenas para as atletas, é para todos nós.