As primeiras campanhas de Sofia Carson para a empresa de beleza será para a Revlon ColorStay Foundation, Super Lustrous Lipstick e ColorStay Eyeliner que serão lançadas na primavera de 2020, juntamente com vários novos lançamentos ainda a serem anunciados.

Sofia Carson junta-se a uma lista de outras caras conhecidas que representam a Revlon, incluindo a atriz Gal Gadot, a modelo e empresária Ashley Graham, a modelo e ativista Adwoa Aboah e a modelo Eniola Abioro.

"Desde que me lembro, uma das minhas coisas favoritas era ver a minha mãe a arranjar-se, onde descobri o meu amor pela moda, beleza e pelo batom vermelho da Revlon. Usei no meu primeiro recital de dança e em todos os recitais, performances, competições de dança depois disso. Sentia-me invencível no palco com o meu batom vermelho, como se eu pudesse fazer e ser qualquer coisa ", disse Sofia Carson. "Estou tão orgulhosa de me juntar a outras incríveis embaixadoras da Revlon que me inspiram e inúmeras mulheres ao redor do mundo. A plataforma Live Boldly da Revlon fala com a mulher que fui criada para ser; uma mulher que é destemidamente ela mesma e que luta corajosamente pelos seus sonhos", conclui.

Carson começou a seguir a sua paixão pelas artes desde tenra idade até se tornar numa jovem celebridade, como atriz e artista de Hollywood. Já apareceu em várias séries e filmes aclamados pela crítica e inspirou outros com a sua música.

Sofia Carson começará a aparecer em nome da Revlon em todas as plataformas digitais a partir da primavera de 2020.