Foi no passado mês de agosto que Adwoa Aboah deu à luz o primeiro bebé com o namorado, o skater Daniel Wheatley. Na altura, a modelo anunciou a novidade na sua página de Instagram, tendo agora recorrido à mesma rede social para falar de novo com os seguidores sobre a maternidade.

Numa nova publicação, esta terça-feira, Adwoa Aboah exibiu a cicatriz da cesariana e revelou ainda que está a amamentar, tendo mostrado uma bomba a retirar leite dos seus seios.

"Atualização", apenas escreveu na legenda desta nova partilha. Veja as imagens na galeria.

De recordar que Adwoa Aboah e Daniel Wheatley foram pais de uma menina que se chama Shy Trinity Afua Wheatley.